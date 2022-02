Tiago acorda para o jogo e acredita que será o próximo eliminado

Douglas nem saiu ainda, mas Abravanel já percebeu que é a mira

A formação de paredão deste último domingo, (6), fez até Tiago Abravanel (quem diria?) acordar para o jogo. Ou melhor, perceber que o BBB é um jogo né Brasil? Em conversa com DG, Scooby e PA, o neto de Silvio disse que caso Douglas saia, eles serão os próximos.

Abrava ainda disse que eles precisam aprender a equilibrar jogo e relações, porque só assim eles permanecerão na casa. Mas foi em vão! Douglas acha muito cedo ainda para perceber esse tipo de coisa e dar votos estratégicos. Ah se liga né?

Tiago já tá acordando pro jogo. Com a saída do Douglas vai bater o desespero nele e pode recalcular a rota. #BBB22 pic.twitter.com/5arxjGOHKd — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 7, 2022

Mais tarde, em conversa com Jade Picon, Tiago deixou claro que ela não é prioridade do quarto Lollipop e que ela será eliminada depois dos meninos. “Não sei até que ponto esse lugar de “não estamos jogando” vai ajudar. Tem que se proteger”. Mas Jade rebate que está confortável por ser próxima de ambos os grupos. E Tiago alerta: “Eu também me sinto, mas nós não somos prioridades”.

TIAGO JOGANDO NA CARA DA JADE QUE DEPOIS QUE OS MENINOS SAÍREM ELA É A PRÓXIMA E QUE ELA NÃO É A PRIORIDADE DO LOLLIPOP #BBB22 pic.twitter.com/hFqoVBYauO — mundi 🏁 (@mundicomenta) February 7, 2022

Será que finalmente Tiago percebeu que o ‘BBB’ não é porta da felicidade? Meu sonho!