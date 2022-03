Quem é essa passista? Conheça Mayara Lima

Quem vê a passista diante dos ritmistas da Paraíso do Tuiuti fica impressionado com as passadas sincronizadas

Quem vê não acredita e eu vendo não acreditei no talento de Mayara Lima no samba, o vídeo da musa já alcançou mais de um milhão de visualizações e é digno de salva de palmas. A morena dá um baile em qualquer uma que se atreva a pisar na sapucaí sem ter samba no pé.

Com um corpo de dar inveja e uma sincronia de fazer qualquer um babar, Mayara samba com salto alto no pé no ritmo perfeito dos ritmistas da Paraíso do Tuiuti. Dá para acreditar que será a primeira vez dela como princesa da escola de samba? Não dá, né?

Mas sim, essa será a primeira vez que a jovem desfila na Marquês de Sapucaí com uma responsabilidade maior, e só com os ensaios a musa já deixou a gente babando, imagina no desfile. Mayara já desfila pela escola desde 2011, já foi passista e também musa.

Mayara Lima arrasa na Marquês de Sapucaí (Foto: Reprodução)

A fama da do samba no pé da gata não vem de hoje. “Os meus vídeos eram bem vistos, mas porque os meus seguidores me ajudavam e ficava ali entre um Instagram e outro, mas como esse nunca! Acho que a sincronização com a bateria chama muito a atenção do público, uma coisa que todos gostam!”, disse Mayara em entrevista para o G1.

A musa tem 24 anos, é casada e mãe de um menino, e dá aulas de samba. No Instagram, Mayara já alcançou a marca de 196 mil seguidores. Estamos ansiosos para ver a diva arrasar na Sapucaí, samba no pé é o que não falta. Arrase!