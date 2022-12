Marrone vai parar no hospital e é diagnosticado com esofagite

O cantor procurou o hospital após passar por uma intensa sequência de azia.

Na última terça-feira (20), o cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, contou em seu instagram que foi parar no hospital após uma sequência intensa de azia. Ele relata que devido as queimações que estava sentindo , teve que realizar uma endoscopia, exame capaz de identificar diversas doenças no nosso sistema digestório.

Após realizar o exame, junto com suas médicas, o cantor tranquilizou os fãs e revelou que foi diagnosticado com esofagite, que, resumidamente, trata-se de uma inflamação no esôfago (tubo que liga a boca ao estômago), tendo como os principais sintomas a dificuldade para engolir, dor no peito, náuseas, vômito, dor abdominal, tosse e perda de apetite.

“Tudo com vocês? Olha onde eu estou, estou no hospital São Luiz, em São Paulo. Fiz uma endoscopia, trem chato né? Mas, graças a Deus, está tudo bem. Estava com muita queimação, muita azia, e deu esofagite”, declarou o cantor.