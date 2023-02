Marrone passará por cirurgia neste final de semana

De acordo com Léo Dias o cantor irá passar por uma cirurgia plástica em São Paulo

O sertanejo Marrone não resistiu aos encantos das cirurgias plásticas e vai cair nas graças dos procedimentos estéticos. De acordo com Léo Dias, o cantor passará por um lifting no rosto e vai mexer no nariz também.

A cirurgia vai acontecer no Hospital São Luiz do Morumbi, em São Paulo, e será feita por uma cirurgiã especializada em nariz.

Nos últimos dias ele ainda preocupou os fãs ao ser internado para realizar uma endoscopia e investigar a azia que está sentindo. Que corra tudo certo!