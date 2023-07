Marlene Mattos diz que os fãs de Xuxa a veem como um monstro

Em documentário sobre a vida da apresentadora que encantou o Brasil e o mundo, ela conta detalhes sobre a empresária

A relação de Xuxa Meneghel e Marlene Mattos ficou ainda mais próxima depois dos trechos do documentário sobre a loira. Em uma conversa franca entre as duas, Xuxa diz que tem medo que algumas pessoas achem que Marlene é uma bruxa, logo ela completa que os fãs da loira já veem ela assim.

“Agora o problema é o seguinte, não sei ser condescendente com gente burra. Eu sou exigente, sou, chego a ser cruel, sou, mas eu sei fazer as coisas quando eu me proponho a fazer as coisas”, disse Marlene.

“Tenho medo que as pessoas olhem e pensem, meu Deus que monstro essa mulehre”, dispara Xuxa. Logo, Marlene responde: “Os teus fãs me veem assim”, finaliza.