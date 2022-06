Novas fotos mostram estrago em vestido de Marilyn Monroe usado por Kim Kardashian

A página do Instagram ‘The Marilyn Monroe Collection’ fez imagens do antes e depois do vestido usado no Baile MET

Pensa que o estrago que Kim Kardashian causou usando o vestido histórico de Marilyn Monroe acabou por aí? Não senhores! A página ‘The Marilyn Monroe Collection’ provou por A+B que não terá reparação que volte o vestido ao que era antes. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diet Prada ™ (@diet_prada) Em uma sequência de imagens é notável que o vestido passou por um super desgaste depois que Kim o usou no Baile MET deste ano. Além de ter algumas partes rasgadas, alguns cristais se perderam no tapete vermelho. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Marilyn Monroe Collection (@marilynmonroecollection) Alguns fãs defenderam a influenciadora, enquanto outros, em sua maioria, acusaram ela de ter destruído a história da loira americana mais famosa.