Mariana Rios vai deixar A Grande Conquista?

Gente, acabei de descobrir que existe a possibilidade de Mariana Rios sair do comando do reality A Grande Conquista. Segundo informações de bastidores, a troca de apresentadora de A Grande Conquista poderá acontecer devido a incompatibilidade nas agendas de Mariana Rios e da Record. Além disso, há algumas divergências contratuais.

De acordo com a Coluna do Vannucci, afirmam que as conversas entre as duas partes apontam para a necessidade de substituição de Mariana Rios no comando do reality da Record.

A Coluna do Vannucci procurou as assessorias da apresentadora e da Record. A equipe da atriz afirmou que não há nada oficial sobre a participação dela no reality e que reuniões acontecerão nos próximos dias. Já a comunicação da Record, por sua vez, garantiu que dará uma resposta assim que os responsáveis pelos realities shows da emissora se posicionarem.