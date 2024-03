Mariana Goldfarb desabafa sobre relacionamento abusivo (de novo)

Mariana Goldfarb novamente veio à tona com um assunto um tanto quanto polêmico, relacionamento abusivo. Não é a primeira vez que a musa fala sobre a temática para seus seguidores, mas ele surgiu de novo e sem citar nomes, soltou o verbo para o podcast Desculpa Alguma Coisa, do Universa UOL, nesta quarta-feira, 6.

“A coisa desse abuso psicológico é acabar com a autoestima do outro, é poder controlar o outro, é fazer com que o outro não consiga mais. É pedir licença para respirar. Eu posso respirar agora? Agora eu posso me divertir? Agora eu posso emitir uma opinião? Agora eu posso ir contra o que você está falando porque eu penso de outra forma? Agora eu posso me divertir? Agora eu posso estar com minhas amigas, que não são todas p*ranhas, não estão querendo você e não estão sentindo inveja?”, contou Mariana.

A famosa ainda falou como a situação afetou sua vida. “As amizades viram um problema, a família vira um problema. Todo o círculo social da pessoa que sofre o abuso vai sendo minado, porque no isolamento é mais difícil perceber sozinha”, desabafou.

“Eu sempre soube que tinham coisas erradas, sempre falei sobre isso e foi uma coisa que me salvou. Só que eu não entendia direito se as coisas eram assim. Você quer crescer, estudar e aquilo vai virando um problema. Aos poucos você vai: ‘tudo meu tá errado, eu sou feliz demais’. Os abusos vão escalonando”, finalizou Mariana.