Marcos Mion é acusado de bloquear fã autista nas redes sociais

Aparentemente, o apresentador, que possui um filho autista e é visto como um grande defensor da causa, não gostou de ser criticado pela internauta.

Gente, e o apresentador Marcos Mion que está sendo acusado de bloquear uma internauta autista de suas redes sociais. Loucura, né? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Tudo começou quando, no último dia 02 (sábado), o apresentador, que é conhecido como um grande defensor das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, fez um post em suas redes celebrando o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, onde ao lado de seu filho Romeu, Mion legenda o post da seguinte forma: “Celebre com o seu super-herói”.

Porém, na madrugada no dia 03 (domingo), através do twitter, a internauta Isabela Caixeiro rebateu a publicação feita pelo apresentador, afirmando que daquela forma as pessoas que possuem o TEA são infantilizadas, desumanizadas e nunca são levadas a sério.

“Ai, Marcos, eu realmente era muito sua fã, mas certas coisas doem, pega na ferida. É sempre gente desumanizando a gente com ‘herói’, ‘guerreiro’ e afins ou infantilizando a ponto de nada que a gente falar ser levado em conta”, iniciou Isabela.

Mas ela não parou por aí. Continuando, Isabela explicou que as pessoas autistas querem ser respeitadas, terem acessibilidade e inclusão na sociedade, sem serem tratadas com um endeusamento e/ou com uma jornada de herói.

“A gente só quer ser tratado normal, como qualquer pessoa séria. A gente precisa de respeito, acessibilidade, inclusão. E, para isso, a gente tem que ser tratado como uma pessoa que tem uma deficiência. Sem endeusamento e hipérboles, sem jornada do herói. A gente quer ser gente também”,

(+) como qualquer pessoa séria. A gente precisa de respeito, acessibilidade, inclusão. E pra isso, a gente tem que ser tratado como uma pessoa que tem uma deficiência. Sem endeusamento a e hiperboles, sem jornada do herói. A gente quer ser gente também. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 3, 2022

Logo após fazer seus comentários na publicação do apresentador, a internauta publicou uma foto em seu twitter, mostrando que a mesma havia sido bloqueada por Mion, mas mesmo assim ela continuou afirmando que as pessoas autistas só querem ser tratadas como normais.

“O ego do ser é tão grande que não aceita nenhuma opinião divergente. Fico besta. Mas é isso, Marcos, eu sei que você pode ler mesmo tendo me bloqueado. A gente só quer ser tratado como pessoas comuns, não aguentamos mais o roteirinho de guerreiros”, finalizou Isabela.

O ego do ser é tão grande que não aceita nenhuma opinião divergente. Fico besta.



Mas é isso, Marcos, eu sei que você pode ler mesmo tendo me bloqueado. A gente só quer ser tratado como uma pessoa comum, não aguentamos mais o roteirinho de guerreiros. — isabela (@zabelacx) April 3, 2022