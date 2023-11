Marcos Aguena comemora contratação pelo SBT: “Muitas novidades”

O roteirista comemorou sua contratação pela emissora no novo programa do Tirullipa, dizendo que a TV precisa mais do humor

Olha só! O SBT está investindo alto em seus roteiristas e apostando ainda mais em sua nova grade para o próximo ano. Marcos Aguena usou o seu LinkedIn para comemorar sua contratação e ainda disse que a TV precisa mais do humor, ressaltando sua importância. “É com imensa alegria que anuncio oficialmente a minha contratação pelo SBT. Agora faço parte da equipe de 1487 roteiristas do Programa Circo do Turú, que será apresentado pelo Tirullipa ano que vem na nova grade de programação da emissora, que virá com muitas novidades”, disse. Ele ainda completa: “Obrigado a todos da equipe, diretoria, novos “colegas de trabalho” e ao Everson. Sabemos da importância do humor em nossos dias e a TV aberta está precisando de mais espaço, assim como o público também espera um programa com boas vibrações e bem humorado”, escreveu.