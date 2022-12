Márcio Garcia pode substituir Faro na Record

Segundo o colunista Leo Dias, o apresentador tem tentado restringir seu contrato com a Globo, devido a propostas que recebeu de outras emissoras.

Logo, em meio às festividades de fim de ano, as emissoras brasileiras começam a pegar fogo, pois a possível saída do apresentador Rodrigo Faro da Record TV, já implica na volta do também apresentador Márcio Garcia para a emissora.

De acordo com o colunista Leo Dias, já a algum tempo, Márcio, que possui contrato com a Rede Globo agosto de 2024, vem fazendo pressão sobre a emissora, chegando até a solicitar a rescisão amigável de seu contrato, o que foi negado.

Ao que tudo indica, este desespero para deixar a Globo se deu pois o apresentador teria recebido algumas propostas de outras emissoras, tendo dentre elas a oportunidade de comandar um programa aos domingos.

Diante de toda essa situação, muitos rumores surgiram, colocando Márcio como um dos principais nomes cotados para substituir Faro na Record. Vale lembrar que, lá em 2008, Faro foi para a Record para substituir Garcia, será que estamos prestes a ver um reverse?