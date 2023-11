Marcelo de Carvalho rebate piada de Tata Werneck sobre a Rede TV!: “Lamentável”

O sócio-fundador da emissora aproveitou a oportunidade para alfinetar a apresentadora sobre algumas polêmicas envolvendo o seu nome.

Meus amores, após a atriz, humorista e apresentadora Tata Werneck detonar mais uma vez a grade da emissora RedeTV!, durante a apresentação do Prêmio Multishow, que aconteceu na última terça-feira (07), o sócio-fundador e acionista da emissora, Marcelo de Carvalho, veio a público, através das suas redes sociais, para rebater a apresentadora.

Em um post que foi feito no no X — o antigo Twitter, Marcelo de Carvalho não só criticou Tata pela sua atitude a respeito da RedeTV!, como também a alfinetou falando de assuntos como supostos problemas matrimoniais entre ela e seu marido, o ator Rafael Vitti, e a polêmica envolvendo o seu nome e a CPI das Criptomoedas.

“Acho lamentável uma profissional do mercado fazer chacota de mau gosto com relação a outra empresa, que emprega milhares de colaboradores que, como ela, merecem todo o respeito. Mais interessante seria fazer chacotas com sua rica vida pessoal, repleta de pautas interessantes, como seus problemas matrimoniais ou sobre a empresa fraudadora de clientes de criptomoedas, investigada por uma CPI”, afirmou o acionista Rede TV!.

