Maraisa deixa de seguir e apaga fotos com o seu noivo Fernando Mocó

O casal havia anunciado o noivado em setembro deste ano.

Ué, será que já acabou? Minha gente, vocês sabem muito bem que eu e as minhas amigas aqui do Leblon fazemos questão de acompanhar bem de perto a vida dos nossos ídolos, dentre eles a vida das cantoras sertanejas Maiara e Maraisa.

Porém, durante a última stalkeada que demos no perfil da cantora Maraisa ficamos com uma pulga atrás da orelha. Notamos que a sertaneja não só não tem mais fotos com o, até o momento noivo, empresário Fernando Mocó, como também parou de segui-lo nas redes sociais, o que nos levou a questionar se o noivado entre eles teria chegado ao fim.

Para quem não sabe, o casal assumiu a sua relação em junho deste ano e, já em novembro, anunciaram o noivado.