Maraisa beija Bil Araújo em show

Sertaneja não deixou passar despercebida a participação do seu ex no seu show em Caldas Novas

Torço um dia para que todos os famosos tenham o seu amor para chamar de seu e deixar a vida da fofoqueira ainda mais feliz. Aloca! Maraisa trocou brincadeiras bobas e gostosas com Bil Araújo, seu ex namorado, no palco do Caldas Country, em Caldas Novas. As fotos nos bastidores não deixam de mostrar como os dois estavam sintonizados no amor. Os dois tiveram um relacionamento antes dele entrar na vida de realities. Para quem não sabe, ele era segurança de Marília Mendonça quando conheceu a morena e engatou no namoro. O babado é que alguns fãs chegaram a acusar Bil de interesseiro pela sua relação com Maraisa.