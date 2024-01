Mara Maravilha ressalta mágoa com Daniela Mercury: “Deus me livre. Ingrata!”

Olha ela! Mara Maravilha disse que não gravaria jamais com Daniela Mercury e disse que a cantora é ingrata, chegando a comprar Daniela com Ivete Sangalo. Em conversa com o PodZé, ela contou que Ivete tem humildade, diferente de Daniela.

“Eu também não vou falar bem. Não gravaria com ela, de jeito nenhum, Deus me livre, Deus é mais”, disse ela.

Ela ainda completou: “Rapaz, vou falar o lado bom. Ela era muito assim com minha mãe. Ingrata, sei que Ivete começou a estourar, ela começou a falar que começou no programa de Mara. Ivete pegou e falou que me amava, ela conta e eu não lembro. Enquanto uma carimba o mau caratismo, todo mundo sabe. Converse de outras coisas, fica porque ‘eu’”, disparou.