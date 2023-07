Mara Maravilha invade podcast e afirma que levará caso de adoção, contra Carlinhos Aguiar, para a justiça: “Nós vamos para o tribunal!”

A apresentadora exige que o seu processo de adoção, do pequeno Miguel Benjamin, seja respeitado pelo colega de profissão.

Gente, ela não para! Após toda a polêmica envolvendo a briga judicial entre os apresentadores Mara Maravilha e Carlinhos Aguiar, no fim desta semana, Mara invadiu o podcast Link Podcast, que é apresentado pelo colunista Felipeh Campos e que recebia o seu marido e o seu advogado, Gabriel Torres e Dr, Gil Ortuzal, para bater boca com o influenciador Caique Aguiar, que também invadiu o programa, e afirmar que levará o seu pai novamente para a justiça.

“Nós estamos aqui, levantando uma causa sobre proteção a adoção, ameaça a adoção, e pelo que a gente sabe, as nossas ações serão contra uma pessoa que não tem 4 anos de idade, como é o caso do Miguel Benjamin, o nosso filho, então se o ser Carlos quer se defender, que ele se defenda com o advogado dele. Se quer cena, vai fazer cena com arte e com caráter”, iniciou a apresentadora.

Logo em seguida, Mara pede desculpas ao seu advogado, que havia lhe orientado a não falar sobre, e afirma que levará o caso para o Ministério Público, pois a sua adoção foi feita de forma legal e a sua ação merece ser respeitada.

“Porque quem tem a nobreza de adotar, tem que ter o respeito por ter tido o direito de adoção, então, nem ele e nem ninguém pode ameaçar alguém que adota, ainda mais quando essa adoção é feita de forma onde o Ministério Público aprovou tudo. O que ele fez ou o que ele deveria fazer, não justifica”, afirmou a apresentadora, que continuou:

“É muito fácil falar ‘para com tudo’, porque não é com o filho de quem está falando, não é com quem exibe uma adoção e vive ameaças. Eu estou aqui, com os meus dedos formigando, com a minha pressão baixando, porque vocês tem que entender a causa principal, [ela] se diz respeito a causa de adoção, quem é quem pra pensar em questionar uma adoção que foi aprovada pelo Ministério Pùblico?”

Por fim, completamente alterada e interrompendo a fala do anfitrião do podcast, Mara volta a afirmar que levará o caso até o tribunal e pede para que possa se retirar do podcast.

“Eu não vou parar, nós vamos adiante, nós vamos para o tribunal! Eu quero levantar a bandeira de respeito à causa da adoção!, finalizou a apresentadora.