Manu Gavassi não gosta de manchete em capa de revista: “Reduzida a aparência”

“Explante de silicone, transição capilar e novo timbre: essa moça tá diferente”, trazia a manchete com a foto de Manu Gavassi na capa. A cantora não deixou de comentar como foi diminuída a aparência pela revista ‘Ela’, do jornal ‘O Globo’, e foi abrir o coração para os seus seguidores no Instagram.

“Capa bonitona, né? Entrevista também. Mas a manchete que é exatamente como somos representadas como artista, nem tanto… Quando li a minha manchete de capa do Caderno Ela (uma das maiores revistas femininas do Brasil) senti um incomodo mas me perguntei se eu não estava sendo muito reativa ou exagerando”, iniciou Manu.

Gavassi ainda contou que conversou com a jornalista que fez a entrevista com ela e ainda escreveu que ela compartilhava da mesma insatisfação. “Não foi exatamente o que fizeram de novo comigo aqui? Daí fiz um exercício, coloquei nome de atores e cantores homens com mais ou menos a minha idade e fui ver a capa deles. NENHUMA os reduzia a aparência. Alguma cirurgia? Botox? Mudança de cabelo? Nenhuma citava isso a respeito deles. Apenas suas grandes conquistas profissionais, não importa se são de fato grandes ou não”, escreveu.