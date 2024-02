Manoel Gomes manda recado após transformação: “Mais lindo do Brasil”

O cantor de ‘Caneta Azul’ passou por um mudança no visual e não deixou de alfinetar o ator mais cobiçado do Brasil

O tapa no visual de Manoel Gomes deu o que falar nas redes sociais, tudo isso porque ele mostrou detalhes do procedimento estético e seus fãs não deixaram de cutucar Cauã Reymond. Ao passar pela transformação, ele mostrou o resultado e chegou a dizer que é um dos homens mais lindos do Brasil.

“O homem mais lindo do Brasil chegou”, escreveu Manoel na legenda do vídeo.

Os seguidores comentaram: “Porque choras, Cauã Reymond?”, brincou uma pessoa. “Charmoso demais, chega a ser um crime, meus amigos”, escreveu outra. “Com certeza o mais lindo e humilde”, comentou uma fã.