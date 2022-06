”Meu trabalho sempre repercutiu mais que minha vida pessoal”, dispara Maisa

Apresentadora usou o Twitter para fazer desabafo sobre carreira e vida pessoal

Se alguém aqui já viu Maisa Silva envolvida em polêmica, me conte, porque a gatinha dá um show de profissionalismo e seus trabalhos sempre estiveram à frente de sua carreira, como deve ser. Ontem (13) a gatinha usou o Twitter para falar um pouco sobre a vida pessoal.

“Difícil aguentar pressão quieta por educação, respeito e valores. Mas sei que Deus não coloca desafios à toa na minha vida.. se eu tô onde eu tô hoje, foi porque eu trabalhei MUITO e além de tudo tive sorte! Meu trabalho sempre repercutiu mais que minha vida pessoal e que seja sempre assim”, iniciou.

Maisa ainda contou que nunca usou seus relacionamentos para ganhar engajamento nas redes. “Dividi vários momentos do meu antigo relacionamento (que foi vazado com 4 meses kkkk) com vocês após um tempo, porque a pessoa não queria exposição e eu respeitei isso até o final! Nunca foi do meu feitio, usar disso para buzz. Não tenho nada pra esconder de ninguém e não aceito que coloquem inverdades na minha boca”, escreveu.

A apresentadora ainda finalizou dizendo que o dia que tiver em um relacionamento e a pessoa que estiver dom ela quiser que isso venha à tona, ela vai contar.

