Maisa Silva nega envolvimento com jogador de futebol

Boatos rolaram soltos na boca das fofoqueiras do Leblon diante do affair entre Maisa e Rodrygo Goes (Foto: Reprodução)

Depois de serem flagrados juntos em uma casa noturna em Campos do Jordão, Maisa teve que dar o ar da graça para acabar de vez com os boatos de que pudesse estar vivendo um affair com o jogador de futebol, Rodrygo Goes. A apresentadora negou o envolvimento e fez um relato debochado no seu Twitter. “Há cerca de 1 mês rumores dão conta que estão inventando coisas sobre a prima aqui… kkkk Conheça Maisa, a brasileira que não pode ter amigo homem que todo mundo fica falando que está de affair… Segundo a própria, se a vida amorosa dela fosse agitada como vocês afirmam com tanta certeza (erroneamente), ela estava feita”, publicou ela na rede social. Ela ainda concluiu: “Inclusive eu li que eu estava quase namorando. Queria muito saber de onde tiram isso e saem falando sem poder provar… A prima segue cheia de amigos e um total de 0 namorados”.