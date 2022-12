Maisa conta que foi chamada de Shakira no Qatar

Apresentadora foi conferir a Copa do Mundo de pertinho e não deixou de recordar história no país asiático

Só quem viaja tem boas histórias e passa por perrengues pra lá de engraçados. Maisa Silva contou que não está livre dos perrengues e contou episódio de confusão na sua passagem pelo Qatar na Copa do Mundo. A apresentadora abriu a caixinha de perguntas no seu Instagram e disse que chegou a ser confundida com a Shakira no país.

“Os árabes não ficaram paquerando você, Maisa?”, enviou um seguidor. “Sim, mas mais no Souq e em shopping. Esse dia eu fui chamada de Shakira umas sete vezes”, revelou a atriz ao responder.

Maisa ainda disse que a experiência de assistir o jogo da Copa do Mundo no estádio é incrível e que na próxima ela estará presente com certeza.