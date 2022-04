Neto da Ana Maria? Filho do Louro José aparece no Mais Você

Ana Maria Braga terá companhia nas manhãs do Mais Você

Eu já estava morrendo de saudade dessa companhia do Louro José para a Ana Maria Braga. O papagaio apareceu no programa nessa terça (05) na portaria da emissora querendo falar com Ana Maria, o papagaio afirma ser neto da apresentadora e filho do falecido Louro José.

Louro José volta ao Mais Você com nova roupagem (Foto: Reprodução)

Com mesma roupagem e voz diferente, já podemos contar com a presença de um novo integrante no programa, que já é conhecido do público, mas sem aquela voz característica de Tom Veiga.

O amicíssimo de Ana Maria faleceu no dia primeiro de novembro do ano de 2020, desde então o Louro deixou de fazer parte do programa da loira, mas agora teremos o personagem de volta, como o filho do Louro José.

A apresentadora participou de todo o processo de montagem do boneco que substituirá o Louro José e segundo informações sigilosas Ana Maria gostaria de fazer um concurso com seu público para escolha do nome do “novo Louro”.