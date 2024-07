Maira Cardi se pronuncia sobre polêmica envolvendo a filha: “Infelizmente, não posso barrar!”

Amores, mais cedo contei para vocês sobre o pronunciamento que o ator Arthur Aguiar fez a respeito do polêmico vídeo que viralizou de sua filha criticando o modelo do celular do cozinheiro que trabalha na casa do ator, afirmando que o mesmo é de “pobre”.

Pois bem, diante disso, em um pronunciamento enviado ao meu querido amigo Leo Dias, a influenciadora e coach fitness também opinou sobre o vídeo e deferiu algumas acusações ao seu ex-marido.

“O que acontece lá [na casa do pai] não diz respeito a nós aqui em casa”, iniciou Maira, que continuou: “Inclusive, nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito inclusive, e se falasse ficaria de castigo com toda certeza do mundo, da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas para adultos que falam besteiras ou funk, mas infelizmente ela nem sempre volta de lá como foi”.

Por fim, Maíra fala sobre a realidade de uma criança que é criada por pais separados, ressaltando o fato de que um não pode ter controle de tudo o que acontece na casa do outro.

“Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa, as regras são outras e quando descumpridas – o que é muito raro – a correção é imediata. Como ela se comporta fora de casa sobre a custódia dele, infelizmente, não posso barrar!”, finalizou a musa fitness.