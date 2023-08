Maira Cardi cutuca Arthur Aguiar ao falar de divórcio

A coach da alimentação não ficou calada e meteu a língua no seu ex-companheiro depois de ser questionada sobre sua separação dele

Maira Cardi deu o que falar nas redes sociais ao comentar o seu dicórcio de Arthur Aguiar. A coach da alimentação contou detalhes sobre o caso e aproveitou para cutucar o seu ex-marido. Tudo isso aconteceu após o questionamento dos fãs diante do caso em uma caixinha de perguntas.

“O que você acha sobre a questão do divórcio? E sobre um segundo casamento?”, perguntou um internauta. “Me perdoe se eu estiver falando besteira. A minha história com Deus é muito nova, eu acredito em Deus há 2 anos. Dentro da Bíblia, não se pode separar. O que pra mim faz total sentido, você ficar com aquela pessoa independente do sentimento porque o sentimento muda a todo momento”, respondeu.

Ela ainda completa: “A única ressalva que existe na Bíblia é traição. Se dentro do casamento houver traições, e nem precisam ser muitas e você não der conta… Aí vai de cada um, se você quiser tentar mil vezes, ou tá sem paciência, não quer tentar… Aí vai com o seu pastor, seu padre para te orientar”.

Maira não deixa de falar de mais traições em seu casamento. “Você pode ficar tentando muitas vezes ou não. Eu acho válido tentar de tudo por um casamento, até mesmo quando há traição porque às vezes a pessoa pode mudar, mas nem sempre ela quer. Às vezes você quer que ela mude, mas ela não quer mudar. E também aí não dá para ficar pro resto da vida com uma pessoa que você precisa ficar esperando ela mudar, e ela te traindo toda hora, e chora, pede desculpa. Eu acho que o casamento tem que ser eterno”, finalizou.