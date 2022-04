”Tiro meu chapéu para educação do meu marido”, declara Maira Cardi

Coach disse que o marido estava 24 horas sem dormir e teve educação ao responder as alfinetadas de Bárbara Heck

Assessora ou esposa? Maira Cardi não tem um minuto de paz e está de olho 24 horas em Arthur Aguiar. A biscoiteira comentou em uma publicação do Gina Indelicada que admira a educação do marido após as alfinetadas de Bárbara Heck no encontro dos ex-BBBs de ontem (27).

Para quem não sabe, Bárbara foi questionada sobre a plaquinha de 3 reais que deu para o ator, insinuando que ele seria falso. Bruno de Luca perguntou se a loira achava ele falso e ela disparou: “Não, não acho ele falso. Só acho que ele não vale nada (risos)”, disse Bárbara.

A esposa que tudo vê não aguentou e foi logo defender a postura do marido, que seguiu intacto com as críticas que recebia. “24 horas sem dormir e ter educação, classe e paciência para passar por isso não é nada fácil! Tiro meu chapéu para educação do meu marido”, escreveu.

O biscoito eu entrego para quem? Depois de ter mandado toda a equipe do ator para o olho da rua, a coach quer aparecer mesmo depois da vitória do marido? Menos, gata!