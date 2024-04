Maiara revela que fez cirurgia íntima: “Nova mulher”

Todos nós estamos acompanhando as mudanças na imagem de Maiara, mas não sabíamos que ela tinha realizado um procedimento estético em sua vagina. A musa contou detalhes sobre a ninfoplastia em entrevista ao Sabadou com Virgínia Fonseca, no SBT. Ela ainda contou que foi a melhor coisa que fez na vida e que se sente uma nova mulher.

“Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional, no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que fiz na vida. Me descobri uma nova mulher”, completou.

A sertaneja ainda fez questão de falar que a decisão pelo procedimento foi além da beleza: “As pessoas têm um tabu com isso. Fiz pela questão visual, mas fisiologicamente foi a melhor coisa”.

Maiara ainda completou que se sente livre. “A sensação que tenho hoje é de liberdade sexual e fez eu me sentir mais mulher. Tem também a questão de que temos que nos conhecer, a mulher tem que conhecer sobre a sua vagina”, aconselhou.