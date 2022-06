Sônia Abrão erra em falar que Maisa é um absurdo como âncora: “Essa história não vai durar”

Uma das jornalista mais séria e respeitadas do país mostrou no ‘A Tarde é Sua’ que guarda ressentimento em relação a apresentadora

Sem papas na língua, ela mostra que não tem medo de explanar a sua verdade para o seu público, que já conhece muito bem o jeitinho Sônia Abrão de ser. A jornalista não teve dó ao falar sobre a história de que Maisa estaria escalada para a apresentação do Vídeo Show. Sônia disse que acha um absurdo e que não consegue ver a apresentadora tudo isso que dizem.

“Eu acho absurdo a Maisa como âncora no ‘Video Show’. Com todo respeito, nunca consegui ver na Maisa tudo isso que o pessoal vê. Não acho que ela se saiu bem no programa que ela fez no SBT. Essa história de só ela na bancada não vai durar muito. Se eu estiver enganada mordo a minha língua e vou engolir o que estou dizendo. Não acho que dura muito”, declarou Sônia, que afirmou que Maisa não tem sustentação”, disse Sônia.

Poxa Sônia, você está dando opinião sem o programa estrear, você não viu a nova fase da apresentadora. Concordo que Maisa ficou um pouco estrela depois da maioridade, mas ela não deixa de ser uma excelente profissional e mostra isso através do seu trabalho. Maisa merece todo nosso respeito e merece essa oportunidade, afinal, você sabe o quanto é difícil ter espaço na televisão.