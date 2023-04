Mãe de Lexa aparece aos prantos nos stories e rasga seda para Guimê: “Do bem”

Darlin Ferrattry usou a redes sociais para falar sobre o vídeo em que Guimê aparece excluído do elenco do BBB 23 e ainda alfineta os comentários sobre o assédio que levou a sua expulsão do reality

A mãe de Lexa não cansa de rasgar seda para Guimê, ex-marido da filha, mesmo sabendo de toda a polêmica que rolou dentro do BBB 23, ela conta que ele honrou sua filha e chega a chorar em vídeo de dó de Guimê e tudo que ele tem passado nos últimos tempos devido a sua expulsão da casa mais vigiada do Brasil.

“Eu preciso falar, eu preciso tirar o que está aqui dentro. Eu preciso. Eu quero falar do MC Guimê, eu quero falar do vídeo que eu acabei de ver, que cortou meu coração no meio. Eu conheço o Guimê há muitos anos, ele sempre foi um cara do bem, um gentleman comigo e toda a minha família. Ele sempre foi um amor com a minha filha, levou ela para o altar, honrou minha filha. Minha filha sempre foi apaixonada por ele”, afirmou.

Ela ainda falou sobre seu erro no BBB: Ele entrou no programa, ele errou, mas está pagando muito caro por isso. Tudo bem. Ele tem que pagar na Justiça, ele está se resolvendo, mas ele sofre muito. Hoje é a final do Big Brother, e eu sei que ele está sofrendo demais”, declarou.

“Eu rezo todos os dias para a minha filha perdoar ele de coração e alma, e reatar esse casamento, do fundo da minha alma, eu peço. Ele é um cara muito do bem. Só quem conhece realmente ele é que sabe como ele é bom, e o coração dele é bom”, finalizou.