Mãe de Bia Miranda lamenta falta de relação com a filha: “Vocês acham que não sofro? Mas ela escolheu assim”

Apesar de estar bloqueada pela ex-fazenda, a influenciadora aproveita a oportunidade para mandar parabéns para a filha.

Amores, tenho certeza que, como bons fofoqueiros, todos vocês sabem que a relação entre a ex-Fazenda Bia Miranda e a sua mãe, a influenciadora e filha da Gretchen, Jenny Miranda, não é das melhores, ou melhor, essa relação não existe. Porém, como já era esperado, a festa de aniversário da Bia deu o que falar a respeito desse assunto.

Após não ter sido convidada para a festa da filha, Jenny utilizou o seu instagram para revelar que está sofrendo ataques e desabafar sobre a falta que sua filha lhe faz.

“As pessoas vêm debochar: ‘ai, sua ex-filha te convidou?’. Vocês não têm coração? Acham que sou de ferro? Pessoas mal-amadas que vêm destilar veneno em posts que nada tem a ver com a Bia. Vocês acham que não sofro a distância da minha filha?! Ela escolheu assim e assim que ela quer. Então, assim será! Vocês acham legal, pessoas que ficam me mandando o que de ruim acontece com ela? Vocês acham legal eu não poder fazer nada? Desde o momento em que ela falou que ela ‘não tem mais mãe’, eu não posso fazer nada”, iniciou a influenciadora.

Logo em seguida, a filha da rainha do rebolado, revela que tentou reatar seus laços com a Bia, mas que a mesma a ignorou, depois de ter afirmado que Jenny só lhe procuraria se fosse por conta de dinheiro.

“Ela mesma falou que, se eu fosse atrás dela, seria por causa de dinheiro. Mas eu nunca precisei disso. Já tentei uma vez falar com ela, mas ela me ignorou, então lavei as mãos e ela que viva a vida dela. Eu fico triste de ver essas coisas e não poder fazer nada”, revelou.

Aproveitando a oportunidade, a influenciadora, que é bloqueada pela filha em todas as redes sociais, panda parabéns para a ex-Fazenda e garante que sempre estará de braços abertos para lhe receber.

“Inclusive, já que vocês aproveitaram a ocasião, o aniversário dela é hoje, dia 19 de abril, então eu vou aproveitar para mandar um recado para ela, já que eu estou bloqueada. Então, minha filha, Anna Beatryz, eu te dei minha vida. Eu fiz tudo que eu pude por você minha vida inteira, eu deixei de viver pra viver pra você. Infelizmente, hoje você não enxerga isso. Mesmo assim, eu venho aqui te desejar feliz aniversário, que papai do céu te abençoe e te proteja muito. E eu sempre vou estar aqui. Sempre vou estar aqui, eu sempre vou estar aqui de braços abertos para te receber, se um dia você precisar, tá? Já tentei atrás de você, você já sabe disso e você não quis”, declarou Jenny.

Por fim, ela ainda pede que a filha não perca a sua essência para exaltar a existência de outra pessoa e exalta o brilho e a educação que a garota sempre apresentou, desde sua infância.

“Então, só não perde sua essência, que você está perdendo sua essência, você está perdendo o seu brilho. Você está passando o teu brilho para outra pessoa. Sabe essa correntinha aqui? Significa o valor que a gente tem que dar para nós, mulheres, cada um tem que dar o seu valor para si. Então, independente de homem, de família, a gente tem o nosso valor e a gente tem que se valorizar. Não perde sua essência, não perde seu coração. Você sempre foi uma menina tão educada, volta a ser o que você era que você vai ver que teu brilho nunca vai apagar. E lembrando que um filho pode esquecer de uma mãe, mas uma mãe nunca esquece um filho”, finalizou a herdeira de Gretchen.