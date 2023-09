Luva de Pedreiro descobre sexo do seu primeiro filho

O influenciador usou suas redes sociais para mostrar detalhes do chá revelação do primeiro filho com Tavila Gomes

Depois de dar o que falar diante da polêmica com seu empresário, Luva de Pedreiro cai na graça da paternidade. O influenciador usou suas redes sociais para contar detalhes sobre o chá revelação do seu primeiro filho com Tavila Gomes. O evento aconteceu em Recife, em um condomínio de luxo.

Para saber o sexo do bebê, o casal realizou uma contagem regressiva e abriram uma caixa, de onde saíram balões azuis. Ou seja, vem aí um Luvinha. Aloca!

A decoração do evento foi toda branca com ursos gigantes. Felicidades ao casal, estou ansiosa para ver a carinha do novo craque do Brasil.