Aleluia, arrepiei! Lumena entra para o Only Fans

Influenciadora conta que nunca foi santinha no Twitter

Meu Deus, por essa eu não esperava e acredito que muito menos vocês, certo? Lumena está se preparando para entrar para a produção de conteúdo adulto no Only Fans. A morena está fazendo o maior suspense no Twitter e hoje já podemos descobrir o que vem por aí.

“Eu nunca fui santinha”, escreveu Lumena em uma publicação na rede. Estou mais que ansiosa para saber o que vem por aí, porque mesmo que ninguém nunca tenha reparado, Lumena é sim um mulherão.

eu NUNCA fui santinha 🔥🌶🥵 — Lumena (@LumenaAleluia) June 29, 2022

Vem com tudo ressignificar essa nudez para nós, Lu!