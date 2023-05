Lumena nega a participação em ‘A Grande Conquista’

Ex-BBB e ex-De Férias com Ex negou sua participação no novo reality da Record e pede que os fãs fiquem de boa quanto a isso

Lumena Aleluia resolveu se pronunciar diante do boato que poderia estar no elenco de ‘A Grande Conquista’, novo reality da Record. A ex-BBB desmentiu o boato e disse que os fãs podem ficar tranquilos que ela não está cotada para a primeira edição do reality de Carelli. “Não é nesse reality que vocês vão me ver novamente… Fiquem de boa”, escreveu ela no Twitter. Ela não negou que pudesse estar cotada para outros realities, porque ela colocou um emoji rindo e um emoji de trigo. Os internautas apontam o ‘No Limite’ e ‘A Fazenda’. Será?