Lula tem encontro com filhas de Silvio Santos nesta quarta

O presidente do Brasil receberá a cúpula da direção do SBT no Palácio do Planalto e ainda não se sabe o que será tratado

Eita, que Lula convocou uma reunião com a cúpula diretora do SBT, isso significa que suas filhas que estão no comando da rede televisiva vão se deslocar até o Palácio do Planalto para uma reunião com o atual presidente. Vale ressaltar que tempos antes a TV apoiou a candidatura de Bolsonaro, mas já mostrou o seu apoio a Lula no passado.

Entre os presentes, teremos: a apresentadora Patrícia Abravanel e a vice-presidente do SBT, Daniela Beyruti. Além delas, Roberto Franco, vice-presidente institucional da emissora; Alessandra Gama, diretora-geral do SBT Brasília e Luciana Valério, diretora nacional do canal.

Queria ser uma mosquinha para saber o que será tratado nessa reunião de milhões, se curiosidade matasse, eu estaria morta.