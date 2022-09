Luiza Martins se emociona ao relembrar últimos momentos de Maurílio

A cantora conta que, após a morte do parceiro de dupla, pensou em desistir de sua carreira.

Muito emocionante! Na última terça-feira (27), a cantora sertaneja, Luiza Martins, participou do programa ‘Encontro’, na TV Globo, que é apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. Durante sua participação, emocionada, a cantora relembrou sobre a morte de seu ex- parceiro de dupla, Maurílio.

“Foi muito difícil. O Maurílio passou mal e eu fiz o socorro dele, então, foi muito pesado para mim, muito marcante de uma forma não-legal. Mas, ainda assim, Deus é tão maravilhoso porque o último olhar do Maurílio foi meu, o último momento foi meu e eu me sinto muito privilegiada por isso”, relatou a cantora.

Maurílio morreu em dezembro do ano passado, aos 28 anos, após sofrer uma tromboembolismo pulmonar.

Luiza relata que após perder mais que seu parceiro de profissão, o seu amigo pessoal, ela teve dúvidas se deveria continuar cantando, mas felizmente ela não desistiu.

Após tirar um tempo para processar tudo o que aconteceu, Luiza resolveu retomar sua carreira, desta vez solo, mas fez questão de enfatizar: “Onde tiver Luiza, vai ter Maurílio para sempre.”

No último dia 20, a cantora gravou o seu primeiro DVD solo e como era de se esperar, a gravação foi recheada de muita emoção: “Me emocionei do início do DVD até o final. Falei para ele que precisava colocá-lo em um lugar para poder homenageá-lo e fazer uma gravação gostosa.”.

Por fim, para emocionar ainda mais todos os que estavam assistindo o programa, mas principalmente a cantora, Luiza recebeu uma mensagem de apoio de Luana Ramos, a viúva de Maurílio. “A gente te apoia, te ama e está muito feliz por você não ter desistido, mesmo com todas as dificuldades e empecilhos. Mesmo com a dor, porque a gente sabe que não é fácil… A gente vai conseguir, a gente vai passar por tudo que tiver que passar, acreditando que o Maurílio sempre vai estar conosco. A gente acredita que tudo que Luiza e Maurílio sonharam juntos, Luiza Martins vai realizar”.