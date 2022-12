Luísa Sonza brigou com ingleses depois de derrota da Seleção na Copa

Cantora contou que assistiu o jogo do Brasil em Portugal e que arranjou briga após o final do jogo

Luísa Sonza é brasileira das minhas, a musa não ficou calada diante de uns Portugueses que torciam pela derrota do Brasil contra a Croácia no jogo que nos fez arrancar os cabelos com a pinça nesta sexta (09). A cantora partiu para cima e defendeu a Seleção com unhas e dentes. Vale ressaltar que a loira assistiu o jogo de Portugal.

“Mano, tinha uns ingleses no hotel que eu tô aqui em Portugal que não estavam nem sequer torcendo para a Croácia, mas simplesmente contra o Brasil. Resumindo: arrumei briga e quase saí no tapa e tô muito put* até agora com eles. Na moral, sai fora. Mandei tomar no c* mesmo. Os caras zoando a gente e os caralh**”, escreveu no Twitter.

Luísa não deixou de esconder o ódio que ficou dos jogadores. “Se sair vídeo, já sabe. Chamei mesmo de filho da put* e o caralh. Sai fora, vai torcer contra o Brasil de graça na put que pariu”, contou.