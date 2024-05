Luisa Mell quebra duas costelas e tem que se afastar do voluntariado no Rio Grande Sul

Meus amores, nesta segunda-feira (13), a apresentadora, influenciadora e ativista Luisa Mell utilizou as suas redes sociais para anunciar o fim de seu voluntariado na tragédia do Rio Grande do Sul.

De acordo com ela, durante um resgate de animais, a mesma acabou se machucando e quebrando duas costelas, que a impedirá de voltar a ajudar como voluntária nos resgates.

“Duas costelas quebradas, por isso não estava mais aguentando de dor. Diante de tanto sofrimento, continuei os resgates mesmo com a dor insuportável que estava. Mas teve uma hora que os remédios fortíssimos já não faziam mais efeito”, iniciou a ativista, que relatou: “Fui ao hospital e o exame mostrou o que eu mais temia: duas costelas quebradas. Queria saber quando poderia voltar, mas o médico me proibiu”.