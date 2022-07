Ludmilla é convidada para show de Rosalia pela própria cantora

“Come to me, mami”, comemorou a cantora no Twitter

Saoko papi, saoko. Já escuto o ronco dos motores das motos em uníssono para Ludmilla e Rosalia. A funkeira foi a convidada especial para assistir o show em São Paulo da Motomami World Tour e comemorou o convite no Twitter. A Rosalía me chamou pro show da

MOTOMAMI WORLD TOUR aqui no Brasil e mesmo faltando mais de um mês, eu já tô com a roupa de ir! Come to me, mami @rosalia! ❤️‍🔥🏍 pic.twitter.com/bQo5z0JYii — LUDMILLA (@Ludmilla) July 11, 2022 “A Rosalía me chamou pro show da Motomami World Tour aqui no Brasil e mesmo faltando mais de um mês, eu já tô com a roupa de ir! Come to me, mami”, escreveu a cantora. Os fãs comemoraram a notícia e ainda reviveram o meme da entrevista da cantora para Gabi no ‘De Frente Com Gabi’, em que ela conta que tem medo de cair de moto e se ralar. Aloca!