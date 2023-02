Luciana Gimenez se emociona ao saber que já pode voltar a andar

A apresentadora estava sem andar desde o seu acidente em Aspen.

Amores, após quase 6 semanas do grave acidente que a apresentadora Luciana Gimenez sofreu enquanto esquiava em Aspen, nesta quarta-feira (15), ela anunciou uma ótima notícia aos seus seguidores.

A apresentadora conta que ontem (14), foi ao médico que está lhe acompanhando, na esperança que dentro de 5 ou 6 meses pudesse voltar a andar e abandonar as muletas, porém, algo muito melhor aconteceu.

Logo em seguida, Luciana posta um vídeo onde o seu médico afirma que ela já está pronta para abandonar as muletas e voltar a aprender a andar. No vídeo, ela não contém o choro e desaba com a notícia.

“Então isso ai, foi o que aconteceu quando o médico falou que eu poderia andar, só que aí gente, até você conseguir dar o primeiro passo parece uma besteira né, porque a gente faz essas coisas e são coisas que a gente faz automaticamente, ninguém lembra como aprendeu a andar, só que desaprendi. Tem cinco semanas que eu não conseguia botar o pé no chão e pra dar o primeiro passo dá muito medo, tem um corpo estranho dentro da minha perna, tem parafusos… tem sido um aprendizado”, explicou a apresentadora.

Por fim, a apresentadora publicou um vídeo onde a mesma aparece dando os primeiros passos com o auxílio de seu médico.