Luciana Gimenez implora por seguidores a Carlinhos Maia

Carlinhos Maia ajudou Luciana Gimenez a ganhar seguidores e bater a marca de 3 milhões de seguidores em seu Instagram.

O humorista deu uma forcinha na divulgação de pedidos por seguidores para a apresentadora da Rede TV.

Um turma animadíssima esteve em Trancoso para as comemorações de final de ano. Entre eles, Carlinhos Maia e Luciana Gimenez.

O humorista e a apresentadora da Rede Tv posaram para fotos e vídeos juntos. São os registros que os famosos fazem quando marcam presença em eventos ou roteiros mega concorridos, onde só poucos tem acesso, sabe como?

Famosos aproveitam festas em Trancoso. Foto: Reprodução

Pois bem, em um vídeo que está rolando na web e que Carlinhos maia divulgou em seus stories, o influenciador e humorista, que possuí um dos maiores engajamentos do Instagram e coleciona mais de 24 milhões de seguidores, resolveu dar uma ajudinha a Gimenez. Ele pediu para que seus fãs começassem a seguir Luciana para ela bater a marca de 3 milhões de seguidores. Será que ela conseguiu?

Gimenez pede ajuda a Carlinhos. Foto: Reprodução

Será que ela conseguiu? Foto: Reprodução

A resposta é sim! Luciana Gimenez bateu a marca dos 3 milhões com a ajudinha do amigo famoso!

A apresentadora, que é um dos maiores nomes da televisão, estava em Trancoso com seu boy, o empresário Renato Breia e promoveu um desfile de biquínis, com mais de 320 peças. Por seu bom gosto e looks que servem de inspiração para as mulheres que são conectadas com o melhor das tendências, alguém duvida que os biquínis de Lu já são um sucesso?

Renato Breia e Luciana em Trancoso. Foto: Reprodução

E Carlinhos, que tal uma ajudinha pra eu ganhar seguidores também? Não custa nada bebê!