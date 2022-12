Luciana Gimenez e Sabrina Sato foram maltratadas por Jennifer Lopes e equipe no Brasil

As duas apresentadoras musas da TV brasileira contaram que passaram por perrengues na hora de entrevista a cantora internacional

Eita minha gente, a gente sabe que Jennifer Lopez não é brincadeira e entrevistar a cantora é uma situação muito complicada que deixa qualquer entrevistado muito aflito. Luciana Gimenez e Sabrina Sato foram duas apresentadoras que passaram por perrengues na hora de entrevistá-la. Em entrevista para o ‘Sala de Espera’ de Daniel Dziabas e Yan Acioli a musa contou detalhes sobre o momento tenebroso.

Sabrina já tinha dito que o seu empresário não tinha aceitado uma luz que eles tinham levado para realizar a entrevista com a cantora, mas isso ficou ainda mais claro em um bate papo de Luciana com Acioli, que confirmou a história.

“Eu acho que houve um mal entendido, eu ia entrevistá-la, mas não rolou e eu fiquei chateada porque sou fã dela. Teve um segurança que não foi muito simpático, foi meio deselegante comigo e com a equipe”, disse Luciana.

Accioli ainda explicou mais detalhes de quando trabalhava com a apresentadora. “Tive uma experiência com ela também, com uma apresentadora que eu trabalhava, ela seria a única pessoa que ia entrar, mas ela foi zero, ela ficou nitidamente incomodada. Não é a primeira pessoa que fala, que ela é uma mulher muito casca grossa”, disparou.

Luciana ainda diz que ela gostaria dela. “Eu sou boazinha, mas perdeu a chance”, disse.