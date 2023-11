Lucas Souza reaparece na web após desistir da Fazenda e conta detalhes

O ex-militar abriu o seu coração e contou o motivo de sua desistência do reality da Record

Todos nós já sabemos que Lucas Souza desistiu da sua permanência na Fazenda, mas o que vocês podem ter perdido é que ele surgiu na web para detalhar a situação que passou pela sua cabeça para acreditar na desistência.

“Passando aqui para falar que está tudo bem, na medida do possível, é claro! Tô aqui com um mix de emoções, acabei de sair. Ainda não tive a oportunidade de pegar meu celular, ver as informações, mas tive um feedback que tem um exército de pessoas que estão aqui comigo me apoiando e apoiando minha decisão”, começou ele.

“Espero que vocês entendam que eu tomei essa decisão por conta da minha saúde mental, realmente, mas quero agradecer a essa multidão, esse exército, essa tropa que está aqui comigo prestando apoio. Quero agradecer também à Record por todo o apoio prestado… psicológico, médico e todo o cuidado que eles estão tendo comigo. Em outro momento quero vir aqui conversar com vocês e contar algumas coisas. Esse não é um momento que eu estou bem… mas sei que vou ficar melhor, vou me recuperar e a primeira coisa que vou fazer é falar com vocês”, finalizou.