Lucas Souza é convidado VIP em evento de Anitta

Depois de investir em sua carreira de influenciador e ganhar o buzz de tretas com Jojo, o militar foi convidado para o ‘Ensaio da Anitta’, em São Paulo

Todos nós sabemos que Jojo Todynho e Lucas Souza deram o que falar nas redes sociais. De acordo com o jornalista Gabriel Perline, o muso foi chamado para o ‘Ensaio da Anitta’ que aconteceu na cidade de São Paulo. Não é de hoje que o militar está interessado em investir em sua carreira de influenciadora e sabemos que Anitta não é bica Jojo.

As duas tinham uma amizade linda, até que a patroa descobriu que Jojo passava detalhes da sua vida pessoal para pessoas de fora, ou seja, alimentando os sites de fofoca.

Enquanto a cantora tenta silenciar o ex-marido, a fama do gato só sobe. Lembrando que foi ela quem começou com o bafafá de expor o ex na internet e depois veio tiro atrás de bomba entre os dois.