Lucas Penteado é socorrido pelos seus pais e internado em clínica

O ex-BBB teve que ser internado após o episódio de um estresse emocional em que gritava frases sem conexão com a realidade

Lucas Penteado está preocupando os seus fãs com seu estado de saúde mental. O ex-BBB teve que ser internado em uma clínica especializada em saúde mental para que pudesse lidar com o estresse emocional. O ator foi socorrido pelos seus pais nesta quinta (26) e acabou tendo que ser internado ao falar frases desconectadas com a realidade provenientes do estresse.

“O ator Lucas Penteado teve um estresse emocional quando estava em um hotel no centro de São Paulo. O ator foi socorrido pelo pai e pela mãe e foi encaminhado numa ambulância para atendimento médico especializado de saúde mental”, informou o advogado, segundo as informações da revista Quem.

De acordo com o portal Terra, ele chegou a falar o nome de Nyara, sua namorada. “Eu não tentei me matr, não sou suicda […], eu sou revolucionário […], Nayara […], não estou reagindo, esse só não é meu plano de saúde”, disse o artista.