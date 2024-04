Lucas Buda diz que ainda não recebeu chaves, celular, computador e outros pertences após BBB

Lucas Buda não mentiu quando disse a Camila Moura que não teve acesso ao seu telefone para conversar com ela. A assessoria do ex-brother resolveu se pronunciar diante do fato após alguns internautas duvidaram da sua verdade.

“Lucas não recebeu nada até o momento. Está sem celular, computador, chave de casa e outros pertences”, afirmou a assessoria por meio de nota enviada a Quem.

O comunicado, no entanto, vai contra o que a professora e influencer Camila Moura, ex do capoeirista, falou, quando pode conversar com ele após a entrevista do ex-integrante com Ana Maria Braga. “Mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas para ele: a chave da nossa casa, a carteira com dinheiro… Esperava um pingo de hombridade dele tentar me contactar durante a madrugada [após a eliminação], o que não aconteceu. Só queria dizer, Lucas, que eu lamento muito. Eu tentei, eu tentei, Lucas”, desabafou.