Lu Tranchesi, Camila Coutinho e Lala Rudge falam mal de show de Madonna em Copacabana

O que? Gente, Madonna arrasou e fez história no Brasil ao trazer a maior pista de dança do mundo para a Praia de Copacabana. Acontece que as blogueiras estão metendo o pau na cantora americana e questionaram a apresentação da cantora. A noção passou longe e os fãs da diva pop não estão cansados de meter a lenha nelas. Receba! Afinal, brasileiro é conhecido por saber receber os artistas, fale baixo.

“Eu não queria ir no show da Madonna desde que foi anunciado, sempre foi essa pessoa que fez as pessoas se revoltarem igual eu, ela não me representa já há alguns anos. Pessoas bem informadas estavam lá e postaram achando um máximo ela estar lá. Não existe nenhum feito profissional que justifique dar palco para uma pessoa igual ela”, disse Luciana Tranchesi, ressaltando que o seu pensamento crítico a impossibilitava de estar no show.

Lala Rudge usou suas redes sociais e disse que estava triste com as imagens que viu: “Muita falta de respeito com símbolos religiosos, sagrados. É muita falta de noção. Show de horror define”, disse.

“Precisamos entender que existe o meio termo, eu não sou fã de Madonna, consigo admirar, mas tem 20% que não gosto. Não preciso ser da comunidade LGBTQIAPON+ para saber como é importante existir uma figura como a Madonna. Precisa chocar para chamar atenção, somos carentes em muita coisa, nos apegamos a coisas pequenas”, finalizou Camila Coutinho.