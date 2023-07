Locutor Kaká Siqueira é demitido após acusar Gugu Liberato de assédio

A demissão do locutor foi confirmada pela Rádio Capital, que afirmou que não compactua com as atitudes que Kaká teve.

Gente, que babado! De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, o locutor radialista Kaká Siqueira, da Rádio Capital, foi demitido após fazer supostas “revelações” a respeito do apresentador Gugu Liberato, onde ele o acusa de assédio. A informação sobre a demissão de Siqueira foi confirmada pela própria rádio, que, em nota, afirmou que não compactua com qualquer tipo de difamação ou exposição indevida da vida privada de qualquer indivíduo, ressaltando que o programa “Ritmo Total” que era apresentado pelo locutor, não está mais na grade da emissora. “A Rádio Capital preza pela ética, respeito e imparcialidade em todas as suas programações, e não compactua com qualquer tipo de difamação ou exposição indevida da vida privada de qualquer indivíduo. Reforçamos o nosso compromisso com a verdade , a integridade e o respeito. E comunicamos que o programa “Ritmo Total”, que vai ao ar todos os sábados, das 11h às 14h, deixa de ser exibido na grade da emissora”, notificou a Rádio Capital. Para quem não sabe, recentemente, Kaká acusou Gugu de ter tentado lhe assediar, quando eles trabalhavam juntos, porém, o lucutor afirmou que, como o apresentador não teve suas investidas correspondidas, ele decidiu demiti-lo. “Se hoje o Gugu estivesse vivo ele estaria preso, estaria na cadeia… Ou você saia com ele ou você era demitido”, revelou Kaká Siqueira.