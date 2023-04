Lobão diz que não quer público de Danilo Gentili: “Quero um público A”

Tempos antes o cantor já tinha atacado algumas personalidades do rock brasileiro, agora ataca o humorista do SBT e diz que vai bater em Gentili pelo conteúdo

Eita que Lobão está dando o que falar na web com seus áudios pra lá de quentes. Fabíola Reipert teve acesso ao áudio em que ele fala sobre Danilo Gentili. O cantor diz que não quer o público do ‘The Noite’ e que vai bater em Gentili com o conteúdo que tem, se mostrando superior ao humorista que comanda as noites do SBT.

“Tem público que eu não quero nem falar, não quero nem me dirigir. Eu quero um público poderoso mas um público selecionado, um público que entenda o que eu estou falando e que goste dos papos com as pessoas que eu gosto de entrevistar. Só estou fazendo para não ser o Danilo Gentili, o cara que assiste o Danilo é a última pessoa que eu quero que assista o meu programa”, iniciou.

Lobão ainda diz que quer o público A. “Não sou um homem das massas e nem quero ser, quero um público muito seletivo e grande, público A e não o de Danilo, eu quero desbancar o Danilo de outro jeito, não quero seguir o Danilo, não quero fazer isso”, finalizou.