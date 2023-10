Liziane Gutierrez fala sobre acordo com Lucas Souza após ser assunto na Fazenda

A influenciadora abriu o jogo à Contigo! e falou sobre um acordo que fez com o ex-militar antes dele entrar para a A Fazenda

Todos nós já sabemos que Lucas e Liziane têm muita treta em comum e que os dois não se bicam. Acontece que depois que a influenciadora viu seu nome envolvido no reality da Record, ela resolveu contar detalhes sobre o acordo que fez com o ex-militar diante das polêmicas dos dois. Vale ressaltar que no reality, Lucas negou que tenha mantido relações com ela e Liziane desmentiu a história.

“Então, uma semana antes dele entrar no confinamento, a gente conversou por ele. Foi uma conversa rápida! Eu falei pra ele: ‘Não se preocupe que eu não vou falar nada. É só você não comentar nada’. Foi ele mesmo que falou: ‘Pô, você não sabe a hora de parar’. Eu respondi: ‘Cara, você sabe que quando eu começo, não sei parar. Vão falar que é biscoito’. Ele disse que podia deixar, que não iria comentar nada. Então assim, pra mim foi uma surpresa porque eu estava quieta”, afirmou Liziane Gutierrez à Contigo!.

“Eu não falei absolutamente nada sobre ele e se eu quisesse, poderia ter falado e não falei. Agora, ao contrário da Cariucha, que fala um monte de coisas sobre ele. Na minha opinião é mentira e eu de fato tenho, amigos meus já viram, inclusive quando fui no Fofocalizando do SBT mostrei um vídeo que prova muita coisa. Mostrei para os apresentadores um vídeo que mostra muita coisa e não tenho motivos para mentir. Nunca recebi citação de processo! Foi uma notificação extrajudicial, nunca fui processada pelo Lucas. Falando história que eu prejudiquei ele? Ah, vai pra merd*!”, completou ela.

A influenciadora ainda disse que o Lucas possua transtorno de dupla personalidade. “Se eu quisesse falar coisas que eu sei, eu falaria. Inclusive coisas da Luana, da ex dele. Eu estou quieta! Não estou falando nada, sabe? Agora quer falar de mim, quer falar do Lucas [Guimarães], marido do Carlinhos. Por qual motivo? Eu não sei se é isso, porque quem conhece o Lucas [Souza], sabe que ele tem dupla personalidade. Essa personalidade dele de bonzinho e existe um outro lado também. Não sei se é esse outro lado que está saindo, né? E ainda que eu comprei uma jaqueta parecida com a dele? Ai cara, não dá! Não dá!”, declarou Liziane.