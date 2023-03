Lívia Andrade rebate Gabriel Fop: “O público tem a oportunidade de eliminar 2x”

Apresentadora não deixou de dizer que o modelo não mudou sua forma de pensar, apenas pediu desculpa depois de tudo que aconteceu no BBB

Lívia Andrade é uma das pessoas da Globo que falam mesmo e não esconde a verdade do seu público, pelo menos dos internautas. Depois de Gabriel Fop falar que Marvvila é amiga de Lívia, levando em consideração a sua participação no Domingão com Huck, ela rebateu. Lívia disse que as atitudes falam mais do que pedir desculpa em público.

“Você é muito seletiva, mano. Só pensa para o seu lado. Amiga da Lívia mesmo”, disse Gabriel em vídeo.

Logo Lívia respondeu: “E eu sigo com a opinião, a palavra desculpa nunca foi e nunca será melhor que a mudança de atitude! O bom dessa repescagem é que o público tem a oportunidades de eliminar 2x as pessoas”, disse ela rindo no final do tweet.