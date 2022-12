Lívia Andrade perde processo e deverá indenizar Pétala em R$45 mil

Mesmo já tendo sido condenada, a apresentadora poderá recorrer a decisão judicial.

Pétala pode até não ter ganhado o prêmio da 14º edição de “A Fazenda”, mas compensação, a sua rivalidade com a apresentadora Lívia Andrade acaba de lhe render um dinheirinho. Nesta terça-feira (20), Lívia foi condenada a pagar uma indenização de R$45mil para a família da ex-Fazenda.

Tudo começou no ano passado, quando Pétala acionou a justiça para Lívia, acusando-a de ter promovido um “circo midiático” diante do processo de separação de da influencer com o seu ex-marido e atual namorado da apresentadora, o empresário Marcos Araújo, e do exame de DNA de um dos filhos do ex-casal, que foi feito para comprovar a paternidade do garoto.

No processo, Lívia resgatou vídeos de denuncia que foram feitos contra o pai da ex-Fazenda, em que mostra que o homem foi preso em flagrantes , em 2011, tentando roubar joias no interior de São Paulo. Ela também alega que Pétala agia por conveniência durante seu casamento, devido ao dinheiro que o atual da apresentadora possui.

Desta forma, a justiça determinou que Lívia deverá pagar R$ 15 mil para Pétala, o mesmo para seu pai, Altemir Barreiros, e mais R$ 15 mil para sua mãe, Eunice Barreiros, totalizando assim em 45 mil reais.